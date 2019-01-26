Метель и гололедица. МЧС предупредило москвичей о непогоде в выходные

Пешеходам рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями при сильных порывах ветра.

Жителей Москвы в выходные ожидает усиление ветра и гололедица на дорогах. С таким предупреждением выступили в столичном главке МЧС.

— В ближайшие 1–2 часа с сохранением днём 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и городе Москве ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы, — говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".

В связи с непогодой автомобилистам столицы рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать манёвров.

Пешеходам же рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями при сильных порывах ветра.

Ранее синоптики сообщали, что сегодня в столице выпадет 20 процентов месячной нормы осадков.