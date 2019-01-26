Главный тренер женской сборной России по боксу подал в отставку

Главный тренер женской сборной России по боксу Александр Черноиванов подал в отставку со своего поста. Об этом специалист сообщил ТАСС.

— До 31 января я вроде бы ещё стою на ставке главного тренера, а дальше написал заявление об уходе, — заявил Черноиванов.

При этом тренер подчеркнул, что соответствующее решение было принято не по его инициативе.

Отметим, что Александр Черноиванов возглавлял женскую сборную России по боксу с 1 января 2018 года.