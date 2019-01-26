Правительство утвердило премии для регионов – победителей Ночной хоккейной лиги

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Правительство утвердило премии для регионов – победителей Ночной хоккейной лиги

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Регионам из федерального бюджета в общей сложности переведут 400 миллионов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому регионам России, победившим в Ночной хоккейной лиге, будут предоставлены трансферы из федерального бюджета. О публикации документа сообщает ТАСС.

— Регионом-победителем является субъект Российской Федерации, любительская хоккейная команда которого стала победителем Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Лига чемпионов 40+", — приводит агентство выдержки из документа.

Деньги, выделенные правительством, пойдут на обеспечение инвентарём 120 хоккейных организаций.

Ночная хоккейная лига была создана по инициативе президента России Владимира Путина и ветеранов российского хоккея в 2011 году. Перед Новым годом команда президента выиграла у противников матч со счётом 14:10. Встреча в рамках Ночной хоккейной лиги состоялась на Красной площади.

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