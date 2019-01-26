Из-за собаки. Россиянка заявила о нападении полицейского на её отца-инвалида

Инцидент прокомментировали в Главном управлении МВД по Новосибирской области. По результатам экспертизы, правоохранитель был трезв.

Жительница Новосибирска Снежана сообщила, что полицейский напал на её отца, имеющего вторую группу инвалидности, и маму. Конфликт, по словам девушки, случился из-за того, что собака родителей была без намордника.

Инцидент произошёл утром 4 января. Снежана рассказала, что к её маме и папе на улице подошёл сотрудник полиции, от которого пахло алкоголем, и спросил, почему их собака гуляет на поводке, но без намордника.

— Родители понимая, что он не в должном виде, резкий запах алкоголя исходящий от него, глаза "стеклянные", мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было на распашку, шапка набекрень, пояснили данному сотруднику, что намордник не одели на собаку, по той причине, что собака на коротком поводке и пошли в сторону нашего дома, — пишет девушка в "Инстаграме" (Орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. Лайфа).

После этого полицейский остановил супругов и, как отметила Снежана, повалил её отца на колени и начал бить по голове. Досталось и женщине — она пыталась защитить своего мужа, но так же получила удары от правоохранителя.

Девушка добавила, что сейчас пострадавшим "шьют" статьи за применение силы и оскорбление представителя власти, а на заявление самих избитых никак не реагируют.

Случившееся прокомментировали в Главном управлении МВД по Новосибирской области, отмечает телеграм-канал Life Shot. По данным ведомства, полицейский действительно попросил инвалида надеть на собаку на длинном поводке намордник, потому что прохожие боялись идти рядом.

В ответ хозяин начал материться на представителя власти, а сам пёс набросился на правоохранителя и покусал его. После инцидента все участники конфликта, в том числе собака, проследовали в отделение. Примечательно, что, согласно результатам экспертизы, полицейский был трезв.

Проводится проверка.