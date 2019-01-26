В Москве открылась фотовыставка к 75-летию снятия блокады Ленинграда

На кадрах запечатлены будни города: цеха заводов, занятия по военной подготовке и разрушенные артобстрелами дома.

Столичный главархив к 75-летию снятия блокады Ленинграда открыл фотовыставку по материалам фонда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Основу экспозиции составили снимки известных военных корреспондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана и Давида Минскера. На кадрах запечатлены будни города: цеха заводов, занятия по военной подготовке и разрушенные артобстрелами дома.

В объективы фотографов также попали посетители Ленинградского театра комедии и женщины, которые обрабатывают землю под огороды на площади Воровского (ныне — Исаакиевской).

Кроме того, имеются фотографии защитников города. В экспозиции они занимают особое место.

Напомним, блокада Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня, по официальным данным, унесла жизни 632 тысяч человек. Около 97% из них погибли от голода.