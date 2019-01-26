В Москве проживает почти 700 человек старше 100 лет

Около 700 человек, проживающих в Москве, достигли возраста 100 лет и более. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, всего в столице проживает 685 человек в возрасте 100 и более лет. Большая часть из них живёт на юго-западе города — 101 человек.

— Для жителей Москвы предусмотрены различные меры социальной поддержки в зависимости от категории: это выплаты, доплаты, льготы, оказание адресной социальной помощи, — говорится в сообщении.

В возрасте от 90 до 100 лет наибольшее число человек живут на востоке Москвы — 7918. Всего в городе в этом преклонном возрасте проживает 58 591 человек.