В ГД РФ внесли законопроект о почётном звании "Перевал воинской славы"

Читайте также

В ГД РФ внесли законопроект о почётном звании "Перевал воинской славы"

7

Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

В Государственную Думу России внесён проект закона по установлению правовых основ присвоения перевалам страны почётного звания "Перевал воинской славы". Инициатива принадлежит Народному собранию Карачаево-Черкесской Республики, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О почётном звании Российской Федерации "Город воинской славы".

Как отмечают авторы законопроекта, введение в практику обращения подобного звания имеет большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. По их словам, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне документ обретает особую актуальность.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×