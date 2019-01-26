Лидер оппозиции Венесуэлы назвал возможные сроки досрочных выборов

Он также отметил, что его сторонники не готовы к переговорам с действующим президентом страны Николасом Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо в беседе с испанским телеканалом Antena3 заявил, что досрочные выборы в стране должны пройти через шесть-девять месяцев либо раньше.

— Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее, — отметил Гуайдо.

На вопрос о том, будет ли он просить военную помощь у других стран, Гуаидо ответил уклончиво, подчеркнув, что в стране продолжается гуманитарный кризис, а потому необходимо скорейшее разрешение конфликта.

При этом венесуэльцы сами должны разрешить непростую ситуацию в стране. Он также отметил, что его сторонники не готовы к переговорам с действующим президентом страны Николасом Мадуро, а амнистия для главы государства возможна лишь в случае готовности к сотрудничеству для обеспечения конституционного порядка.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент страны Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Сегодня, 26 января, Совбез ООН соберётся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.