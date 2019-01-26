Социологи выяснили, в каких сферах женщинам платят меньше, чем мужчинам

Эксперты Австралийского бюро статистики рассказали, что, несмотря на то что в стране женщины составляют 79 процентов работников здравоохранения, их зарплата на 25 процентов ниже, чем у мужчин. После выявленного факта бюро изучило и другие профессиональные сферы, сообщает Daily Mail.

В сфере строительства женщины получают также меньше мужчин — их зарплата в среднем меньше на 22 процента. В сферах недвижимости и экономики женщины получают на 21 процент меньше мужчин. В сфере информационных технологий разница в зарплатах — 19 процентов, опять в пользу мужчин, а в образовании — 14 процентов.

Оказалось, что приблизительно одинаковые зарплаты получают мужчины и женщины в сфере гостиничного бизнеса, производства и на госслужбе.