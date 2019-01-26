В Пятигорске открылся региональный полуфинал конкурса "Лидеры России"

В течение двух основных дней полуфинала — 26 и 27 января — конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал.

Торжественное открытие регионального полуфинала по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках очного этапа конкурса управленцев "Лидеры России" состоялось в Пятигорске. На церемонии открытия присутствовали полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, ректор РАНХиГС наставник конкурса Владимир Мау, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Пятигорска Андрей Скрипник.

По словам полпреда президента Александра Матовникова, СКФО стал первым округом в стране, где прошло уже два кадровых конкурса на той же платформе, что и "Лидеры России", — это "Мой Дагестан" и "Новая высота".

— С людьми, которые вышли в финалы, продолжают работать, и сами они находятся в процессе самообучения. Определённый кадровый голод на Северном Кавказе есть, и нам важно, чтобы у нас были резервы, чтобы их пополняли мотивированные люди, которые стремятся развиваться и двигаться вперёд, — сказал Матовников.

В свою очередь, глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что руководство региона всерьёз рассматривает участников конкурса для совместной работы. Так, полуфиналисты и финалисты "Лидеров России" прошлого года сегодня работают над развитием края.

— Приведу маленький пример: Егор Басович стал руководителем комитета по делам молодёжи и сейчас во всём крае развивает молодёжную политику... Для меня как руководителя края участие человека в таком конкурсе — это звонок о том, что он прошёл непростой отбор и достоин того, чтобы как минимум рассмотреть его потенциал для дальнейшей работы, — добавил Владимиров.

В полуфинале по СКФО примут участие 136 человек, которые ранее успешно прошли контрольное компьютерное тестирование, подтвердив свои высокие результаты дистанционного отбора. Из них Ставропольский край представляют 55 конкурсантов, Дагестан — 42, Северную Осетию — Аланию — 16, Кабардино-Балкарию — 10, Карачаево-Черкесскую Республику — 8, Ингушетию — 3 и Чечню — 2.

В течение двух основных дней полуфинала — 26 и 27 января — конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. А 28 января будут подведены результаты и определены финалисты от СКФО.