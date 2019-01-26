Полспорткара как квартира. В США разбитый Lamborghini продают за $115 тысяч

При этом, сколько новый владелец авто потратит на восстановление автомобиля после аварии, неизвестно.

В США выставили на продажу разбитый автомобиль Lamborghini Urus. Несмотря на плачевное состояние спорткара, хозяин хочет получить за него $117 тысяч (7,6 миллионов рублей). Объявление опубликовано на сайте Copart.

Автор объявления не сообщил всех деталей аварии, но, судя по фото, можно сделать вывод, что удар пришёлся в переднюю часть. В результате ДТП пострадали бампер, крылья, капот, система охлаждения мотора, подвеска передних колес, а также выстрелили подушки безопасности, не исключено и повреждение самого мотора.

Неизвестна и стоимость восстановления авто, однако его могут купить для какого-либо тюнинг-проекта.