Китайские учёные воспроизвели вкус рыбы фугу

Группа учёных под руководством Юаня Лю из Шанхайского океанского университета сумела воспроизвести вкус рыбы фугу. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Учёным удалось определить вещества, которые влияют на вкус этой рыбы: четыре аминокислоты, в том числе глутаминовая, ионы калия и фосфорной кислоты, нуклеотид инозинмонофосфат. Выяснилось, что если убрать каждый из них, то вкус фугу сильно меняется.
В дальнейшем опытным путём, используя эти компоненты, учёные сумели воссоздать вкус фугу.
Рыба фугу знаменита своим нежным вкусом, а также тем, что она смертельно опасна, а потому готовить её могут только сертифицированные повара. Однако каждый год происходят случаи смерти от отравления фугу.
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