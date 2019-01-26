В списке — корейцы и японцы. Пять самых надёжных иномарок на рынке России

Лидирующие позиции в списке самых беспроблемных иномарок достались Hyundai Solaris и Toyota Corolla.

Портал "Автоновости дня" побеседовал с автоэкспертами и опубликовал топ-5 моделей, заслуживших репутацию надёжных и беспроблемных при эксплуатации.

Первое место в списке досталось корейской модели Hyundai Solaris. Среди положительных качеств специалисты отметили доступность запчастей и сравнительно низкую стоимость обслуживания машины.

Второй в списке стала модель Toyota Corolla, на протяжении нескольких поколений доказывающая свою надёжность благодаря сохранению хороших показателей. Третьим в рейтинге стал японский кроссовер Honda CR-V.

В пятёрку также вошли Toyota Camry и Hyundai Elantra.

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