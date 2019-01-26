В Ленобласти проходит реконструкция операции "Январский гром" — видеотрансляция

В мероприятии, посвящённом проведению одноимённой военной операции, которая положила начало освобождению осаждённого города, принимают участие около 600 представителей военно-исторических клубов России и стран ближнего зарубежья.

Реконструкция операции "Январский гром" проходит в Ленинградской области. Лайф ведёт видеотрансляцию мероприятия.

В ходе акции зрители увидят артиллерийские орудия различных типов и калибров, которые воссоздали энтузиасты из Ленинградской области. Возле поля боя развёрнуты лагеря советской армии с интерактивными выставками солдатского быта и оружия Победы.

"Январский гром" — наступательная операция советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и во взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград от блокады.