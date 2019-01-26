В Подмосковье приготовили "царь-холодец" весом 175 килограммов

Организаторы фестиваля "Русский холодец" в Павловском Посаде приготовили холодец весом 175 килограммов. Мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе "Княжий двор".
Для гостей подготовлены различные конкурсы, мастер-классы, аттракционы, театрализованные выступления, народные песни и танцы, самые разнообразные угощения и холодец всех возможных форм и содержания.
Праздник "Русский холодец" является финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучший проект в области гастрономического туризма".
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