На Украине группа туристов попала под снежную лавину

Трое туристов из украинской столицы попали под снежную лавину у горы Стиг в Закарпатской области. Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" глава области Геннадий Москаль, один из них погиб.
— Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: "Не ходите, потому что похороны очень дорого обходятся", — написал он.
По словам Москаля, все трое, несмотря на предупреждение, пошли в горы. Один из туристов сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог другому, после чего оба откопали третьего, но к тому моменту он задохнулся под снегом и погиб.
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