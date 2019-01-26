На Украине группа туристов попала под снежную лавину

Спасатели предупреждали туристов о непогоде, но, несмотря на это, они всё же пошли в горы.

Трое туристов из украинской столицы попали под снежную лавину у горы Стиг в Закарпатской области. Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" глава области Геннадий Москаль, один из них погиб.

— Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: "Не ходите, потому что похороны очень дорого обходятся", — написал он.

По словам Москаля, все трое, несмотря на предупреждение, пошли в горы. Один из туристов сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог другому, после чего оба откопали третьего, но к тому моменту он задохнулся под снегом и погиб.