На Пискарёвском кладбище в Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Сегодня, 26 января, на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" в память жертв блокады Ленинграда.

Как сообщает корреспондент РИА "Новости", в церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров, ветераны и жители города.

В воскресенье, 27 января, Санкт-Петербург отметит 75-летие снятия блокады Ленинграда.