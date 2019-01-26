По дороге из Куршевеля. Ольга Бузова отправила сестру лететь эконом-классом

Пользователи Сети были очень удивлены, что девушки не летели вместе, и высказали мнение, что такая рассадка показывает, что сёстры поссорились, ведь ещё пару дней назад они называли друг друга "любимками". А сегодня оказалось, что Анна отписалась от Ольги в "Инстаграме".

Телеведущая и певица Ольга Бузова, возвращаясь с известного горнолыжного курорта во французских Альпах — Куршевеля, как всегда, летела бизнес-классом. Однако её сестра Анна и общая подруга Яна летели в эконом-классе. Ситуация очень удивила подписчиков и Ольги, и Анны в Instagram, пишет Starhit.

— Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого, — ответила Анна спорящим подписчикам в соцсети.

Такое заявление лишь подогрело внимание публики. Кто-то заявил, что Ольга бы не пожалела денег на родного человека, если бы не ссора, другие подумали, что сама Анна не захотела лететь за чужой счёт.

В этом январе, до того как поехать в горы, Ольга Бузова уже успела отдохнуть на пляже и приобрести шоколадный загар.