Facebook выманил миллионы долларов у родителей за игры их детей в соцсети

С 23 февраля 2008 года по 25 июня 2014 года "Фейсбук" получил более 28 миллионов долларов через 13 миллионов транзакций, которые совершили дети при помощи банковских карт родителей, сообщает журнал Variety.

В 2012 году на соцсеть подали в суд родители и потребовали от "Фейсбука" ограничить возможности для покупки контента в играх внутри соцсети. Однако "Фейсбук", чтобы не лишаться прибыли, начал вводить дополнительные меры для контроля покупок пользователями только спустя несколько лет.

Правда, после судебного разбирательства, завершившегося в 2016 году, "Фейсбук" возместил потраченные детьми истцов средства.