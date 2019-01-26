Пока мама была на кухне. 6-летний мальчик погиб при пожаре под Калининградом

В ближайшее время будет проведена пожаро-техническая экспертиза, в результате которой установят причины возгорания.

Следователи проверяют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика при пожаре в городе Правдинске Калининградской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

— В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома в Столярном переулке города Правдинска обнаружено тело шестилетнего мальчика, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время пожара ребёнок находился в одной из комнат, а его мама на кухне. В какой-то момент женщина почувствовала запах дыма из помещения, где был её сын, но самостоятельно вывести его оттуда она не смогла.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, спасти мальчика не удалось.

В ближайшее время будет проведена пожаро-техническая экспертиза для установления причины и очага возгорания.