Пока мама была на кухне. 6-летний мальчик погиб при пожаре под Калининградом

Следователи проверяют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика при пожаре в городе Правдинске Калининградской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
— В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома в Столярном переулке города Правдинска обнаружено тело шестилетнего мальчика, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, во время пожара ребёнок находился в одной из комнат, а его мама на кухне. В какой-то момент женщина почувствовала запах дыма из помещения, где был её сын, но самостоятельно вывести его оттуда она не смогла.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь, спасти мальчика не удалось.
В ближайшее время будет проведена пожаро-техническая экспертиза для установления причины и очага возгорания.
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