Регбист скончался во время матча из-за травмы головы

За десять минут до конца встречи он сообщил о травме, а после замены упал на боковой линии.

Самоанский регбист Файва Тагатаули скончался во время матча национального чемпионата из-за полученной травмы головы. Об этом сообщает AP.

Повреждение было получено во время матча его команды "Ваймосо" против "Вайлеле". За десять минут до конца он сообщил о том, что ему плохо. После проведённой замены он упал на боковую линию.

Через некоторое время он был доставлен в Самоанский национальный госпиталь и вскоре скончался.

Сразу после инцидента исполнительный директор Самоанской федерации регби Винсент Фепулеа заявил, что трагедия должна разбудить всех причастных к виду спорта в стране, а отношение к травмам должно измениться.