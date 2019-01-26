ВМФ РФ получил новый корабль противоминной обороны "Иван Антонов"

Церемония первого подъёма Андреевского флага состоялась 26 января на Балтийской военно-морской базе.

ВМФ РФ получил новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

— Морской тральщик вошёл в состав ВМФ России. Торжественный ритуал первого подъёма Андреевского флага на противоминном корабле нового поколения "Иван Антонов" прошёл на борту корабля, ошвартованного у причала № 2 Балтийской военно-морской базы, — говорится в сообщении.

Корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров. При полном водоизмещении "Иван Антонов" может набрать скорость до 16,5 узла.

Корабль оснащён корпусом из более прочного, нежели сталь, стеклопластика. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.