"Докатились до хамства". Яровая отреагировала на инцидент со Скабеевой в ПАСЕ

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая осудила поступок депутата Верховной рады Борислава Березы, толкнувшего российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.
Вице-спикер выразила уверенность в том, что данный инцидент не должен остаться без внимания, а украинского депутата необходимо наказать.
— Нельзя превращать в круговую поруку и привычку политическое хамство и рукоприкладство. Иначе ПАСЕ скоро превратится в выездной балаган Рады, которая вне традиций своего народа и не стесняется всего мира, —подчеркнула она.
Яровая также раскритиковала ПАСЕ за игнорирование произошедшего.
— Если в ПАСЕ понятие профессионального долга и элементарного уважения к женщине девальвировано, то это скорее признак упадничества и ложных ориентиров, которые должны стать сигналом тревоги для народов Европы, —заметила она.
Напомним, ранее в кулуарах ПАСЕ во время интервью украинский депутат и журналист по очереди толкнули российскую журналистку Ольгу Скабееву. На инцидент уже отреагировали глава Чечни Рамзан Кадыров и муж журналистки.
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