Кожемяко назвал Дальний Восток лучшим плацдармом для реализации идей

По словам главы Приморья, те меры, которые государство принимает для развития Дальнего Востока и его интеграции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, являются новыми проектами, которые "будут драйверами".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что Дальний Восток является лучшим плацдармом для реализации идей. Заявление руководителя региона прозвучало на открытии финала конкурса автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей" "Лидеры России".

Кожемяко отметил, что сейчас вектор страны развёрнут на Восток и поэтому многие могут найти себя в Приморском крае.

По его словам, те меры, которые государство принимает для развития Дальнего Востока и его интеграции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, являются новыми проектами, которые "будут драйверами".

Глава региона подчеркнул, что "Лидеры России" открывают новые возможности для активных и инициативных людей.