WSJ: Лидер оппозиции Венесуэлы начал действовать после звонка из США

В ходе телефонного разговора Майк Пенс сообщил, что Штаты поддержат Гуайдо, если он перехватит власть у Николаса Мадуро.

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на своих источников сообщило, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны после звонка из США.

Сообщается, что за ночь до начала протестов Гуайдо позвонил вице-президент США Майк Пенс, который сообщил, что он получит поддержку Штатов, если сможет перехватить власть у Николаса Мадуро при помощи одного из пунктов в конституции страны.

Звонок привёл в действие план, который прорабатывался в течении нескольких недель. При этом ранее проводились переговоры американских официальных лиц с представителями оппозиции Венесуэлы, в том числе и Гуайдо.

Любопытно, но некоторые из чиновников боялись, что план приведёт к нестабильности и поставит под угрозу пребывание американских дипломатов в стране.

На момент переговоров оппозиция нуждалась в поддержке мирового сообщества, которая поможет ей изменить политическую ситуацию в Венесуэле.

В декабре американские законодатели поддержали план администрации, после чего Пенс встретился с представителями стран — союзников США. 10 января он побеседовал непосредственно с Гуайдо и пообещал ему тесное сотрудничество.

Сейчас в Вашингтоне внимательно следят за происходящим в Венесуэле. У чиновников в США есть подозрения, что часть военных поддерживает оппозицию, а также предпринимаются попытки договориться с представителями бизнеса.