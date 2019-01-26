Лавров заявил о необходимости привлечь ООН для урегулирования ситуации в Ливии

По словам главы МИД РФ, решать этот вопрос необходимо под эгидой ООН, учитывая мнение стран-соседей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Туниса Беджи Каид Эс-Себси заявил, что урегулирование ситуации в африканской стране должно быть осуществлено под эгидой ООН.

— У нас общее мнение о необходимости гармонизировать усилия внешних посредников по ливийскому урегулированию, делать это надо, конечно же, под эгидой ООН и при приоритетном учёте мнений стран-соседей, прежде всего Туниса, Алжира, Египта, — сказал он.

Тунисский лидер отметил, что Москву и Тунис "крайне тревожит" угроза терроризма, которая сохраняется из-за кризиса в Ливии.

В 2011 году в результате вооружённого конфликта в Ливии был свергнут и убит глава государства Каддафи. С тех пор в Ливии возникло двоевластие: на востоке страны правит парламент, избранный на всеобщих выборах, а на западе — Правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС.