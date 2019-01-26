"И вот вступает хор". Захарова оценила заявления стран ЕС о Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём "фейсбуке" заявления представителей стран ЕС об условиях признания лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

Различных представителей ЕС она назвала "хором", который вступает и делает одинаковые заявления.

— Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время, — написала Захарова.

Ранее испанский премьер Педро Санчес объявил условие, по которому Испания будет готова признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы: в случае если президент страны Николас Мадуро объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Такие же заявления сделали президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель официального представителя Правительства ФРГ Мартина Фиц.