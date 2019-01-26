Вучич надеется, что давление других стран принудит Косово снять пошлины

Сербский лидер признался, что поднимал этот вопрос во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что под давлением международного сообщества Республика Косово снимет пошлины.

— Они должны будут. Не потому что они бы хотели это сделать, не потому что они понимают значение свободной торговли, но они должны будут из-за международного давления, — отметил он в интервью РИА "Новости".

Глава Сербии признался, что во время Всемирного экономического форума успел обсудить этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

Ранее Вучич заявил, что решить косовскую проблему в ближайшее время не удастся. Проблема, по его мнению, состоит в том, что "албанцы не желают компромисса".