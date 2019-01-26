Лавров назвал возможные сроки подписания договора между Россией и Тунисом

Россия и Тунис могут заключить договор о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве на 2019–2021 годы в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства напомнил, что недавно провёл встречу с премьер-министром Туниса. Она, по словам Лаврова, в основном была посвящена расширению сотрудничества между двумя странами.

— Мы выразили удовлетворение темпами роста товарооборота, договорились о том, чтобы его структура становилась более сбалансированной, — сказал министр.