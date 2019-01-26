Антон Богданов из "Реальных пацанов" рассказал об измене жены с коллегой

Актёр признался, что при первой же встрече с любовником супруги устроил с ним драку.

Актёр Антон Богданов, исполнивший роль Антохи в "Реальных пацанах", заявил, что очень эмоционально воспринял новость об измене супруги со Стасом Тляшевым, коллегой по съёмкам в популярном сериале. Об этом он рассказал в эфире программы "Судьба человека".

— Узнав об измене, я при первой же встрече устроил драку со Стасом. Нас тогда быстро разняли. После этого мы долго не общались. Работали на одной съёмочной площадке, но даже руки друг другу не пожимали, — приводит его слова "Стархит".

Актёр также признался, что в случившемся есть и его вина, поскольку из-за постоянных разъездов часто отсутствовал дома и не мог уделить должного внимания жене и сыну.

— Я один раз уехал в тур на полтора месяца. Там были свои случаи, какие-то интрижки. Когда возвращался домой, побыть вдвоем тоже не получалось, —добавил Богданов.