Актриса Татьяна Васильева рассказала о своих отношениях с Садальским

Актёры вместе играли в таких спектаклях, как "Валенок", "Голая правда", "Неисправимый лгун" и многих других.

Актриса театра и кино Татьяна Васильева в эфире телепередачи "Выход в люди" рассказала о своих отношениях со Станиславом Садальским.

Васильева рассказала, что во время подготовки к одному из спектаклей Садальский в шутку отдал её фотографию с перекошенным лицом журналистам, написав "её уже не спасти".

— Два дня я проплакала из-за него, хотела уйти из спектакля. И мне предложили объявить об этом решении остальным актёрам. Горели торфяники, стояла жуткая жара, репетиции шли под железной крышей. И вот я прихожу, а Стас весь потный, утирается полотенцем. А когда я уже собралась отказаться от роли, он взял мягкую игрушку, там был пёс или кот, нажал на неё и спел: "Никто тебя не любит так, как я, никто не приголубит так, как я". Я поняла, какая я дура, и осталась, — рассказала она.

По словам Васильевой, к остротам Садальского очень сложно привыкнуть. Кроме того, он после репетиций не стесняется критиковать своих коллег. Однако спустя время артисты "прикипели" друг к другу и, несмотря на то, что часто попадают в различные скандалы, остаются близкими друзьями и хорошими коллегами.