"Жёлтые жилеты" собрались возле здания Европарламента в Страсбурге

Акции протеста пройдут в ещё нескольких городах Франции, а в Тулузе должна была состояться встреча активистов движения с мэром города.

Сторонники Движения жёлтых жилетов собрались возле здания Европарламента в Страсбурге. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Всего в акции принимают участие около 200–300 человек. Отмечается, что далее они намерены пройти маршем в сторону центра города.

Манифестации запланированы и в ряде других городов страны. В Тулузе активисты движения должны были встретиться с мэром города, однако власти в последний момент отменили встречу из-за того, что её трансляция должна была вестись в "Фейсбуке".

Протесты также проходят в Руане, Кане, Бордо, Ницце, Ле Мане, Нанте, Эврё. В последнем случае речь шла о столкновениях с полицией. В Бордо запланирован кроме основного ещё и ночной марш.

Как ранее сообщал Лайф, масштабные акции протеста во Франции начались с 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Волна демонстраций была подхвачена жителями и других стран — так, люди в жёлтых жилетах вышли на улицы Португалии, Сербии, Израиля, Бельгии и других государств.