Турецкие власти сменили табличку на гробнице Роксоланы по требованию Украины

Украинским дипломатам удалось добиться от властей Турции, чтобы в Стамбуле на усыпальнице Роксоланы, жены османского султана Сулеймана Великолепного, убрали табличку о российском происхождении женщины. Дипломаты назвали это восстановлением исторической правды.

— Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около её усыпальницы в мечети Сулеймание, — сообщило посольство Украины в Турции у себя в "твиттере".

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.

Доподлинно неизвестно, из каких земель происходила наложница Роксолана, которая впоследствии вышла замуж за султана Сулеймана и приняла имя Хюррем. Польские источники называют Роксолану Анастасией — дочерью священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области Украины). Другие авторы упоминают Роксолану как "девушку с Руси".