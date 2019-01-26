Турецкие власти сменили табличку на гробнице Роксоланы по требованию Украины

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Турецкие власти сменили табличку на гробнице Роксоланы по требованию Украины

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Украинским дипломатам удалось добиться от властей Турции, чтобы в Стамбуле на усыпальнице Роксоланы, жены османского султана Сулеймана Великолепного, убрали табличку о российском происхождении женщины. Дипломаты назвали это восстановлением исторической правды.

— Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около её усыпальницы в мечети Сулеймание, — сообщило посольство Украины в Турции у себя в "твиттере".

Доподлинно неизвестно, из каких земель происходила наложница Роксолана, которая впоследствии вышла замуж за султана Сулеймана и приняла имя Хюррем. Польские источники называют Роксолану Анастасией — дочерью священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области Украины). Другие авторы упоминают Роксолану как "девушку с Руси".

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