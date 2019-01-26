СК начал проверку по факту травмирования ребёнка в батутном центре в Ульяновске

Читайте также

СК начал проверку по факту травмирования ребёнка в батутном центре в Ульяновске

0

Следователи начали проверку информации о получении травмы ребёнком в батутном центре в Ульяновске. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Видео на своей странице в "Инстаграме" опубликовала мама мальчика. На кадрах видно, как ребёнок падает с баланс-борда, после чего получает травму руки. После этого видео распространили ряд местных СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Батутный центр в звезде вчера. Это мыслимы такие аттракционы. Циркачом надо быть. Двойной перелом со смещением. Ребенка прооперировали сегодня 25 января. Так просто эту контору не оставим. Автор: @shakurova6439 . У тебя есть интересные фото и видео? Присылай их в директ Либо отмечайте нас на своих видео,фото #ulyanovsk_life Опубликуем анонимно или не анонимно, по вашему желанию. . #ульяновск #ulyanovsk#ulyanovsk_life #ulyanovsk #ulsk #новости#новостиульяновск

Публикация от Ульяновск Сегодня Life73.ru (@ulyanovsk_life)

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении СК.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×