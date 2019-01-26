СК начал проверку по факту травмирования ребёнка в батутном центре в Ульяновске

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Батутный центр в звезде вчера. Это мыслимы такие аттракционы. Циркачом надо быть. Двойной перелом со смещением. Ребенка прооперировали сегодня 25 января. Так просто эту контору не оставим. Автор: @shakurova6439 . У тебя есть интересные фото и видео? Присылай их в директ Либо отмечайте нас на своих видео,фото #ulyanovsk_life Опубликуем анонимно или не анонимно, по вашему желанию. . #ульяновск #ulyanovsk#ulyanovsk_life #ulyanovsk #ulsk #новости#новостиульяновск