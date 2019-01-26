Около 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за снегопада

35 авиарейсов задержано и 12 отменено в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания" на 17:20.

По данным сервиса, во Внуково семь рейсов задержано и один отменён. В Домодедово — семь задержано и 11 отменено. Ещё 21 рейс задержан в Шереметьево.

В аэропорту Жуковский изменения в расписании нет.

В эти выходные в Москве ожидается мощный снегопад. По данным метеорологов, только в утреннее время субботы, 26 января, выпало около пяти сантиметров снега.