Экипажи дорожного патруля помогают столичным водителям в метель

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Экипажи дорожного патруля помогают столичным водителям в метель

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Фото: © Twitter/ЦОДД

Основные силы дорожного патруля сосредоточены на МКАДе и Третьем транспортном кольце.

В Москве работают шестнадцать экипажей дорожного патруля, которые помогают водителям в условиях метели. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

Основные силы патруля сосредоточены на МКАДе и Третьем транспортном кольце, особенно в тех местах, где автомобилям весьма проблематично двигаться — на эстакадах и в тоннелях.

Напомним, 26 и 27 января в Москве ожидается самый сильный снегопад с начала зимы, который продлится 48 часов. По прогнозам синоптиков, после предстоящего снегопада сугробы поднимутся в высоту до полуметра — в эти выходные выпадет пятая часть от месячной нормы осадков.

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