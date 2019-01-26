Экипажи дорожного патруля помогают столичным водителям в метель

Основные силы дорожного патруля сосредоточены на МКАДе и Третьем транспортном кольце.

В Москве работают шестнадцать экипажей дорожного патруля, которые помогают водителям в условиях метели. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

16 экипажей Дорожного патруля - главные снегоборцы этого уик-энда. Они рядом с нами до последней застрявшей в сугробе машины, до последнего европротокола в ДТП, до последнего проколотого колеса. pic.twitter.com/Nei8TNys4G — ЦОДД (@gucodd) 26 января 2019 г.

Основные силы патруля сосредоточены на МКАДе и Третьем транспортном кольце, особенно в тех местах, где автомобилям весьма проблематично двигаться — на эстакадах и в тоннелях.

Напомним, 26 и 27 января в Москве ожидается самый сильный снегопад с начала зимы, который продлится 48 часов. По прогнозам синоптиков, после предстоящего снегопада сугробы поднимутся в высоту до полуметра — в эти выходные выпадет пятая часть от месячной нормы осадков.