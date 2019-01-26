The Telegraph извинился перед Меланьей Трамп за искажение фактов о ней

Таблоид исказил информацию об её отце, мотивах первой леди США оставить курс по архитектуре и ряд других фактов.

Британское издание The Telegraph извинилось перед первой леди США Меланьей Трамп за искажение фактов в публикации о ней. Об этом говорится на сайте средства массовой информации.

— Мы признаём, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе, до того как встретила своего супруга, и получала работу без его содействия в этом, — говорится в публикации.

Британское издание также исказило информацию об её отце, мотивах Меланьи оставить курс по архитектуре и ряд других фактов. В этой связи таблоид согласился выплатить компенсацию и судебные издержки.