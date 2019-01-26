Аршавин вернулся на футбольное поле

Читайте также

Аршавин вернулся на футбольное поле

2

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Известный российский футболист Андрей Аршавин, недавно закончивший свою карьеру, вновь вернулся на футбольное поле. В Катаре спортсмен сыграл в товарищеском матче в составе сборной РФС. Об этом сообщает официальный "Твиттер" организации.

Отмечается, что во встрече между сборными Российского футбольного союза и Федерацией футбола Катара принял участие экс-капитан сборной России. Добавим, что матч завершился со счётом 9:9.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×