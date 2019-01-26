Аршавин вернулся на футбольное поле

Известный российский футболист Андрей Аршавин, недавно закончивший свою карьеру, вновь вернулся на футбольное поле. В Катаре спортсмен сыграл в товарищеском матче в составе сборной РФС. Об этом сообщает официальный "Твиттер" организации.

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. За команду РФС сыграл бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9. pic.twitter.com/aT4FtbWTO1 — РФС (@official_rfs) 26 января 2019 г.

Отмечается, что во встрече между сборными Российского футбольного союза и Федерацией футбола Катара принял участие экс-капитан сборной России. Добавим, что матч завершился со счётом 9:9.