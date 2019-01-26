Небензя обвинил США в попытке организовать госпереворот в Венесуэле

По мнению дипломата, Совбез ООН должен рассмотреть кризис в Венесуэле в контексте угрозы самой стране.

США пытаются организовать государственный переворот в Венесуэле, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Венесуэла не представляет угрозу миру и безопасности. Если что и представляет угрозу миру и безопасности, то это агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента, — сказал дипломат, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По мнению Небензи, Совбез должен рассмотреть эту ситуацию "в контексте угрозы Венесуэле".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его действия поддержали ряд европейских стран, а также США и Канада. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.