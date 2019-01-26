Тимати подарил своей невесте бриллиантовый крестик за $32,5 тысячи

Это уже не первый дорогой подарок рэпера своей невесте: ранее он вручил ей на день рождения автомобиль за 11 млн рублей.

Рэпер Тимати подарил своей невесте Анастасии Решетовой на день рождения бриллиантовый крестик, стоимость которого оценивается в 32,5 тысячи долларов. Об этом сообщает StarHit.

О подарке от любимого Решетова рассказала в "Инстаграме". В сторис она опубликовала фотографию с дорогим презентом.

— Любимому мальчику спасибо! — подписала она публикацию.

Ранее поклонники заподозрили Решетову в том, что она беременна. Подписчики разглядели у модели живот, а сама Анастасия все эти слухи опровергает.