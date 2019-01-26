Тимати подарил своей невесте бриллиантовый крестик за $32,5 тысячи

Рэпер Тимати подарил своей невесте Анастасии Решетовой на день рождения бриллиантовый крестик, стоимость которого оценивается в 32,5 тысячи долларов. Об этом сообщает StarHit.
О подарке от любимого Решетова рассказала в "Инстаграме". В сторис она опубликовала фотографию с дорогим презентом.
— Любимому мальчику спасибо! — подписала она публикацию.
Ранее поклонники заподозрили Решетову в том, что она беременна. Подписчики разглядели у модели живот, а сама Анастасия все эти слухи опровергает.
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