В Москве у аниматора украли пуму и потребовали выкуп

Виктор Григорьев, который работает аниматором и путешествует по России, чтобы развлекать людей на праздниках и устраивать фотосессии, стал жертвой ограбления. У аниматора преступники похитили пуму и потребовали за большую кошку выкуп в 100 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчину пригласили на очередной праздник 20 января, где его избили и забрали животное. После группа людей потребовала с Григорьева выкуп за пуму в 100 тысяч рублей, однако аниматор обратился в полицию. Правоохранительные органы быстро нашли главаря нападавших. Теперь пума освобождена, а вот организатор под следствием, его подельников разыскивают.