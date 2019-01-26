Названа причина взрыва в кафе под Саратовом

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Названа причина взрыва в кафе под Саратовом

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Причиной взрыва в кафе "Рандеву" в Саратовской области стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в посёлке Лысые Горы Саратовской области во время свадьбы. Врачи осмотрели 35 человек, находившихся на месте инцидента. Шесть человек госпитализированы. Согласно предварительным данным, погибших нет.

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