Алтайская чиновница объяснила свои слова о "завышенных требованиях" учителей

По её мнению, сейчас для молодёжи мир может предложить намного больше возможностей.

Начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова уточнила, что её резонансное высказывание о "завышенных ожиданиях" учителей было понято неверно.

— Моё мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само всё в жизни не получалось. Учёба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом, — рассказала она РИА "Новости".

Чиновница призналась, что ей бы хотелось, чтобы условия для жизни и развития молодёжи изменились в лучшую сторону, и она готова этому содействовать.

При этом Четошникова отметила, что в настоящее время для молодёжи мир может предложить намного больше возможностей.

— Наверное, старшим поколениям это непривычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодёжь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной, — отметила она.

Напомним, ранее Четошникова привлекла внимание общественности неоднозначным ответом на вопрос, как быть молодым учителям, которые получают зарплату в девять тысяч рублей.