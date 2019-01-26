Трамп заявил о немедленном старте переговоров с демократами

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Трамп заявил о немедленном старте переговоров с демократами

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

По мнению главы Белого дома, властям удалось остановить два каравана мигрантов, однако ныне на страну надвигается ещё один.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с демократической партией по вопросам строительства стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер заявил в своём "твиттере".

— Двадцать один день пройдет очень быстро. Переговоры с демократами начнутся немедленно. Будет непросто заключить сделку, обе партии очень неуступчивы. Аргументация в пользу национальной безопасности подкрепляется тем, что происходит на границе, и благодаря диалогу. Мы построим стену, — заявил Трамп.

Он также отметил, что американские власти сумели остановить и развернуть два каравана с мигрантами, однако сейчас к стране приближается ещё один — больше и масштабнее.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении шатдауна на 3 недели.

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