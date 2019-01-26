Владелец Gucci накопил долгов на сумму около €1,5 млрд

Итальянские власти инициировали расследование в отношении владельцев бренда ещё в 2017 году.

Французский конгломерат Kering, который является владельцем бренда Gucci, накопил задолженность по уплате налогов в размере 1,4 миллиарда евро.

Как сообщает агентство Bloomberg, проверка компании была проведена по заказу итальянского правительства. В дальнейшем итоги аудита будут отправлены на проверку налоговым агентством страны, которое объявит окончательные итоги расследования.

Власти Италии начали расследование в отношении владельцев бренда ещё в конце 2017 года. По версии правоохранительных органов, хозяева Gucci на протяжении нескольких лет уклонялись от уплаты налогов.