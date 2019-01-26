Власти Украины обсудили с Facebook борьбу с вмешательством в выборы

Читайте также

Власти Украины обсудили с Facebook борьбу с вмешательством в выборы

9

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Министерство информполитики Украины и Facebook обсудили борьбу с вмешательством в выборы. Об этом говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

В дискуссии принимали участие глава ведомства Дмитрий Золотухин и государственный секретарь министерства Артём Биденко. Со стороны Facebook — руководитель направления публичной политики социальной сети в Центральной и Восточной Европе Габриэлла Чех и глава направления публичной политики по вопросам выборов Аника Геисел.

Золотухин в свою очередь поблагодарил Facebook за совместную работу в области информационной безопасности. В частности, за верификацию страниц органов украинской власти.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×