Власти Украины обсудили с Facebook борьбу с вмешательством в выборы

Министерство информполитики Украины и Facebook обсудили борьбу с вмешательством в выборы. Об этом говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

В дискуссии принимали участие глава ведомства Дмитрий Золотухин и государственный секретарь министерства Артём Биденко. Со стороны Facebook — руководитель направления публичной политики социальной сети в Центральной и Восточной Европе Габриэлла Чех и глава направления публичной политики по вопросам выборов Аника Геисел.

Золотухин в свою очередь поблагодарил Facebook за совместную работу в области информационной безопасности. В частности, за верификацию страниц органов украинской власти.