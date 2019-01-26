Власти Украины обсудили с Facebook борьбу с вмешательством в выборы

Министерство информполитики Украины и Facebook обсудили борьбу с вмешательством в выборы. Об этом говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".
В дискуссии принимали участие глава ведомства Дмитрий Золотухин и государственный секретарь министерства Артём Биденко. Со стороны Facebook — руководитель направления публичной политики социальной сети в Центральной и Восточной Европе Габриэлла Чех и глава направления публичной политики по вопросам выборов Аника Геисел.
Золотухин в свою очередь поблагодарил Facebook за совместную работу в области информационной безопасности. В частности, за верификацию страниц органов украинской власти.
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