На шаг ближе к мечте. В Воронеже глухой юноша попал на пробы в местный театр

Студента Новоусманского техникума пригласили на пробы в воронежский "Театр равных", где на одной сцене играют как здоровые, так и люди с ограниченными возможностями.

В Воронеже глухого студента одного из техникумов Ивана Кулакова пригласили на прослушивание в "Театр равных", где на одной сцене играют как здоровые, так и люди с ограниченными возможностями.

Как сообщает РИА "Воронеж", Иван, глухой с рождения, всю жизнь мечтал об актёрской карьере, однако сейчас он учится на автомеханика. Его анкета на прослушивание попала в оргкомитет благотворительного проекта "Мечтай со мной", сотрудники которого передали её губернатору Воронежской области Александру Гусеву, который поручил исполнить мечту юноши.

Как отмечают педагоги Ивана, ему нравится учиться на автомеханика, он получает повышенную стипендию, однако он "словно живёт в другом мире", в котором ему не с кем поговорить. Также они отмечают его талант к рисованию и общую тягу к творчеству.

— Нашего творческого Ваньку надо куда-то пристроить. Иначе окончит он техникум, вернётся в райцентр, и что дальше? В лучшем случае будет машины чинить, а душа будет болеть, что творчески не смог реализоваться, — рассказала преподаватель Ивана Наталья Золотарева.

В свою очередь режиссёр "Театра равных" Николай Кодинов отметил, что в их труппе никогда не было людей, которые не говорят и не слышат одновременно, однако заверил, что постараются найти Ване применение в театре.