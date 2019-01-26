В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота — видео

Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.

В городе Усть-Кут Иркутской области школьник и его мама спасли вмёрзшего в лёд кота. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Для того чтобы помочь бедному животному, восьмилетнему мальчику и его маме пришлось поливать лёд тёплой водой. В итоге спасательная операция закончилась хорошо.

Однако после этого школьник с женщиной не бросили питомца и решили продолжать помогать ему. Они отнесли его к ветеринарам, которые успокоили новоиспечённых спасителей, заявив, что с котом всё хорошо.