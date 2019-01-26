30 кг шампиньонов в день. Как предприниматель из Мурома создал грибную экоферму

Сейчас сотрудники предприятия собирают 25 килограммов грибов с одного квадратного метра. В будущем планируется увеличить этот показатель до 30 килограммов.

Экоферма по культивированию шампиньонов работает в деревне Максимовка Владимирской области уже несколько лет. Её владелец — молодой предприниматель из Мурома Антон Крысенков — впервые задумался о собственном бизнесе в 2014 году, когда Россия ввела ответные санкции против США, Канады и ряда других стран.

— Идею собственного проекта я искал в Интернете. Большую роль в выборе ниши сыграли введённые осенью 2014 года санкции на ряд продуктов питания: зелень, сыры, овощи и прочее. Я отлично знал, как надо продавать эти товары в розницу, ведь сам ещё недавно заказывал их как клиент, — рассказывает Антон в интервью "Контур.Журналу".

Проанализировав рынок, мужчина решил выращивать шампиньоны. Ведь грибы, как уверяет предприниматель, — сфера прибыльная, но сильно зависимая от импорта.

Россияне любят грибы, охотно покупают их. Плюс 70% блюд в кафе и ресторанах не обходятся без шампиньонов. С учётом ограниченного импорта и повышения цен на зарубежные продукты питания чем не ниша с отличными перспективами? Антон Крысенков

Всего за один год из маленького стартапа Антону и его приятелю удалось вырасти до цеха в 1000 квадратных метров с четырьмя теплицами для выращивания шампиньонов, склада, комнаты отдыха и собственной котельной. За счёт многоярусных стеллажей сама площадь выращивания грибов также достигает 1000 квадратов.

— Производство у нас с замкнутым круглогодичным циклом. Каждые 15 дней мы загружаем сырьё и постепенно снимаем урожай. В среднем наше предприятие получает около 300 килограммов грибов в сутки, — добавил молодой человек.

Недостатка в работниках ферма не испытывает. Сотрудники сами приводят своих друзей и знакомых, когда возникает потребность в дополнительных руках. Сам предприниматель отдаёт предпочтение работницам-женщинам от 40 до 60 лет.

За год мы планируем заработать около 10 миллионов рублей. Продукцию продаём в основном оптовым заказчикам: предприятиям HoReCa, кафе и ресторанам, дистрибьюторам продуктовых сетей. Средний чек на клиента примерно 250 тысяч рублей Антон Крысенков

Сейчас сотрудники экофермы собирают 25 килограммов шампиньонов с одного квадратного метра. В будущем планируется увеличить этот показатель до 30 килограммов.