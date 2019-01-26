Стал известен состав полнометражного фильма "Во все тяжкие"

В кинокартине появятся все актёры, сыгравшие ключевые роли в оригинальном сериале.

Звёзды "Во все тяжкие" примут участие в съёмках полнометражного фильма по мотивам сериала. Об этом сообщает портал Revenge of the Fans.

В частности, среди актёров называются Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль, а также Джонатан Бэнкс, Джесси Племонс, Чарльз Бейкер и другие.

Сообщается, что пока проект существует под рабочим названием Greenbrier.

Как ранее сообщал Лайф, несмотря на то что за полнометражку возьмётся создатель оригинального сериала Винс Гиллиан, не все поклонники с оптимизмом восприняли эту новость.