Стал известен состав полнометражного фильма "Во все тяжкие"

Звёзды "Во все тяжкие" примут участие в съёмках полнометражного фильма по мотивам сериала. Об этом сообщает портал Revenge of the Fans.
В частности, среди актёров называются Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль, а также Джонатан Бэнкс, Джесси Племонс, Чарльз Бейкер и другие.
Сообщается, что пока проект существует под рабочим названием Greenbrier.
Как ранее сообщал Лайф, несмотря на то что за полнометражку возьмётся создатель оригинального сериала Винс Гиллиан, не все поклонники с оптимизмом восприняли эту новость.
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